The Quarry dagli autori di Until Dawn: cast hollywoodiano per l'horror Supermassive e 2K

Come preannunciato dal teaser di The Quarry, 2K alza ufficialmente il sipario sulla nuova avventura horror di Supermassive Games, gli autori di Until Dawn e The Dark Pictures Anthology.

La nuova opera a tinte oscure firmata dagli sviluppatori inglesi e dal publisher statunitense viene descritta come un 'gioco narrativo teen-horror' dove ogni scelta, grande o piccola, determina il racconto e, con esso, il destino dei singoli personaggi.

Il cast allestito da Supermassive e 2K per concretizzare la visione di questa esperienza dell'orrore è la rappresentazione plastica delle ambizioni nutrite dal team di Guildford: tra le celebrità hollywoodiane che parteciperanno al progetto troveremo infatti David Arquette (franchisce di Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens) e Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street).

La storia di The Quarry verterà attorno agli eventi vissuti da un gruppo di animatori adolescenti del campo estivo Hackett, ciascuno dei quali sarà costretto a trascorrere una notte di puro terrore a causa dell'inquietante gente del posto e delle oscure entità che aleggiano tra le strutture del campo. Come ogni buon slasher movie adolescenziale, anche qui le battute amichevoli e i flirt prenderanno presto il posto a decisioni di vita o di morte, con relazioni da cementare o spezzare in funzione della tensione per le scelte inimmaginabili da compiere.

Sotto il profilo strettamente grafico, il titolo trarrà forza dall'esperienza maturata da Supermassive per proporre delle animazioni facciali estremamente accurate, un sistema di illuminazione all'avanguardia e degli scenari ricostruiti in maniera minuziosa, o almeno questa è la promessa che gli autori britannici fanno a tutti i fan del genere che guardano con curiosità a questo teen-horror 'dai toni viscerali'. La commercializzazione di The Quarry è prevista per il 10 giugno 2022 su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.