The Quarry guida e trucchi: come sbloccare il finale migliore

Nel mezzo della parentesi aperta con la Dark Pictures Anthology, il team di Supermassive Games ha reindirizzato le sue attenzioni sullo sviluppo di un nuovo horror a sé stante, basato ancora una volta sulla formula di Until Dawn. Fra scelte fatidiche, Quick Time Event e diramazioni narrative, ecco ciò che serve sapere per sopravvivere a The Quarry.

Prologo

Dopo un’introduzione capace di catapultare i giocatori nel corretto mood, The Quarry si apre presentandoci i personaggi in viaggio di Max e Laura. Superato il primo QTE (utile a introdurre la meccanica in questione) vi ritroverete nei panni di lei, intenta a raccapezzarsi sul dove siano finiti. Scegliete di consultare la mappa e, una volta fuori dall’auto, aprite il bagagliaio per trovare una lettera che darà il via ai primi dialoghi interattivi. Ecco le opzioni che, attenendovi al giusto ordine, dovrete selezionare:

Accondiscendente Onesta Onesta Amichevole Accondiscendente Sollevata

Raggiunto il campo estivo di Hackett’s Quarry, scendete le scale, dopodiché spostatevi in direzione della porta gialla e scegliete di prendere la chiave inglese. Al dialogo successivo dimostratevi sicuri e nel momento del bisogno, dopo la breve cutscene, aiutate Max.

Capitolo 1

Prima di potervi abituare al corpo di Jacob The Quarry vi sottoporrà a un nuovo dialogo. Siate ragionevoli e affrettatevi a recuperare i bagagli che si trovano al piano superiore, così da innescare un secondo scambio con la vostra amica Kaitlyn. Ecco il trittico di risposte esatte.

Scherzoso Malizioso Coraggioso

A questo punto, dopo aver rubato la spazzola rotante dal cofano del veicolo, date il meglio di voi durante l’evento QTE e optate per l’opzione di dialogo più amichevole. Nei panni di Abigail farete invece la conoscenza di Emma, che dovrete assecondare nella decisione di irrompere in una stanza chiusa. Una volta dentro raccogliete il peluche che si trova alla vostra sinistra e procedete per innescare un’altra scena interattiva.

Entusiasta QTE Strada panoramica Solidale

Per quanto riguarda la sequenza successiva (durante la quale impersonerete Dylan e il solitario Ryan), vi basterà dare un colpetto a Nick e affrontare nel seguente modo i dialoghi e le interazioni all’orizzonte.

Amichevole Solidale Comprensivo Origlia Preoccupato Dispiaciuto Indiscreto

Giusto un paio di QTE e avrà finalmente luogo la discussione conclusiva del primo capitolo. Le vostre ultime scelte dovranno essere quelle di mostrarvi accondiscendenti, insistenti, solidali e infine riluttanti.

Capitolo 2

L’inizio del secondo capitolo vi vedrà nuovamente nei panni di Emma. Calciate la porta ed esplorate l’area fino a trovare un’entrata chiusa, davanti alla quale dovrete scegliere di invocare l’aiuto di Jacob. Dentro alla stanza non dovrete far altro che raccogliere il fucile per poi tornare sui vostri passi in direzione dell’uscita. Nella scena in cui Emma aprirà la cassaforte evitate di prendere i fuochi d’artificio e optate per l’opzione di dialogo affettuosa.

Adesso è il turno di Dylan, impegnato insieme a Ryan nell’esplorazione di un ufficio. Prima di tutto siate amichevoli e poi procedete verso la porta per innescare un QTE. Interagite con il guardaroba e dimostratevi maliziosi, dopodiché analizzate l’interno del ripostiglio e tornate ai cellulari in carica per raggiungere la festa.

Nella scena successiva The Quarry vi proporrà un bivio. Imboccate il sentiero roccioso e dopo aver fatto pochi passi, durante il dialogo, dimostratevi insicuri. Una volta riottenuto il controllo fiondatevi giù dalle scale e preparatevi a una rapida serie di interazioni.

Sincero QTE QTE Allegro

Vestendo i panni di Kaitlyn nei pressi del lago scattate una foto alla casa sull’albero, per poi comportarvi in modo onesto, serio e severo. Le prossime sequenze vi terranno impegnati con un tiro a segno e un falò, durante i quali dovrete scegliere le seguenti opzioni.

Fiducioso Gongola Interrompi Verità Malizioso Kaitlyn Malizioso

Capitolo 3

Nel terzo capitolo di The Quarry tornerete a impersonare Abigail, l’anima creativa del gruppo, persa all’interno del bosco. Continuate a muovervi fino a quando potrete rispondere a Nick, per poi agire in maniera onesta e cauta fino a baciarlo. Attenzione: a questo punto si innescherà una serie di scelte fondamentali a cui si aggiungeranno dei QTE da non fallire assolutamente.

Aiuta Nick QTE Scappa QTE Non salire sull’albero Trattieni il respiro

Tornati nei panni di Jacob, salite al piano di sopra, dopodiché tornate da Emma per prendere parte a una conversazione durante la quale avrete bisogno di: mostrarvi entusiasti, non schizzare l’acqua, essere audaci, immergervi nuovamente, afferrare la spazzola rotante e infine districarvi durante un ultimo QTE.

Il capitolo si concluderà nel giro di due scene, prima nei panni di Ryan e poi riottenendo il controllo di Jacob. A tal proposito, ecco l’elenco di tutte le scelte che dovrete fare da qui in avanti, dopo esservi preoccupati e comportati in modo risoluto.

Prendi la scorciatoia QTE Grida Spara Resta in silenzio QTE Implora Non gettare la terra

Capitolo 4

Una volta tornati al falò, nel tentativo di soccorrere Nick, applicate una pressione sulla ferita, effettuate il QTE, siate sbrigativi, chiamate ad alta voce ma senza sparare, rispondete in modo incerto, lasciate la presa dandola vinta a Jacob e impegnatevi a superare l’ennesimo QTE.

Nei panni di Emma, a prescindere dal percorso che sceglierete di intraprendere, finirete col ritrovarvi nella casa sull’albero. Ecco la serie di azioni che dovrete eseguire dopo aver raggiunto l’interno dell’edificio.

Usa il taser Scatta una foto QTE Usa lo spray QTE Raggiungi la botola QTE

A questo punto The Quarry tornerà a darvi un po’ di respiro, con una sequenza di dialoghi svolti impersonando Dylan. Dopo aver reagito con fare ottimista, dimostratevi fiduciosi, determinati, sospettosi, calmi, sulla difensiva e d’accordo con l’idea di disfarsi del fucile. Le ultime interazioni del quarto capitolo saranno ancora affari di Emma, che dovrà muoversi con cautela minimizzando tutti i rumori prodotti da una carrucola.

Capitolo 5

Quello che è a tutti gli effetti il capitolo mediano di The Quarry si apre con un dialogo che coinvolge Nick, Abigail e Kaitlyn. Siate riconoscenti, non aprite bocca e rassicurate le ragazze. Nei panni di Kait la situazione si farà movimentata, con una serie di QTE che vi toglieranno il respiro. Nel dialogo successivo mostratevi sicuri e incuriositi, dopodiché nascondetevi senza più fiatare.

L’ultima sequenza metterà a dura prova Ryan e Dylan. Nel primo dialogo interattivo, all’esterno della sala radio, dimostratevi sicuri di voi. Una volta dentro procedete in modo interessato, preoccupato e dispiaciuto, ma assicuratevi di farlo senza sparare. Ecco le ultime scelte utili a sopravvivere.

Aggressivo Sicuro Calmo Disperato Motosega Dubbioso

Capitolo 6

Proseguite lungo il percorso fino a ricongiungervi con Emma. Durante il dialogo mostratevi felici e dispiaciuti, completate il QTE e nascondetevi senza fiatare. Infine, aprite la tagliola. Attenzione: la prossima serie di scelte (che vi vedrà nei panni di Kaitlyn e successivamente in quelli di Abi) vi porterà a compiere un’azione controintuitiva ma cruciale.

Compassionevole Intervieni Aiuta Nick Calma Compassionevole Spara a Nick

Similarmente a quanto visto durante il quarto capitolo, anche questo si concluderà con Emma diretta verso la loggia. Raggiunta la cima della collina avrà inizio una nuova sequenza filmata. Non correte, rassicurate Abi come meglio potete, mostratevi sospettosi e poi interessati.

Capitolo 7

Durante il flashback che darà il via al capitolo (nel quale The Quarry rivelerà quanto accaduto alla povera Laura) dovrete destreggiarvi lungo due sequenze piene di interazioni. In un primo momento vi basterà fare silenzio, dopodiché farete meglio a mantenere la calma e rispondere alle domande del poliziotto. Nel notare la stella dello sceriffo siate incuriositi e imploratelo di calmarsi. Non appena vi alzerete, evitate mosse azzardate e proseguite normalmente effettuando queste scelte.

Preoccupata Delusa Accondiscendente Preoccupata

Dopo aver assunto il controllo di Laura interagite col letto della cella per raccogliere un cucchiaio. In risposta alla provocazione dello sceriffo siate impauriti, seri, riflessivi e incoraggianti; poi empatici, calmi, curiosi e ottimisti. Infine, per concludere nel migliore dei modi la seconda serie di interazioni, dimostratevi abbastanza scettici, non chiamate aiuto e optate per un po’ di sana compassione.

La prossima sezione vi vedrà vagare nella stazione di polizia. Salite le scale per raggiungere il terzo ufficio in fondo, dove troverete un armadietto pronto ad aspettarvi. A quel punto, raccolta la siringa, il vostro obiettivo sarà quello di fare ritorno nella cella. Attenzione: prima di mettervi a dormire interagendo con il letto, assicuratevi che Laura nasconda il bottino dietro al mattone dissestato. Ecco le scelte che dovrete fare durante il dialogo con Travis.

Onesta Sicura Non prendere l’arma Confusa Incoraggiante Rassegnata Empatica

Dopo un paio di QTE ben assestati, Laura e Max saranno finalmente liberi. Dimostratevi ansiosi e rassicuranti, dopodiché mostrate il morso. Per quel che riguarda invece l’ultima interazione del capitolo (che vi vedrà impegnati nei panni di Jacob), vi basterà implorare pietà.

Capitolo 8

L’ottavo capitolo di The Quarry si aprirà con un dialogo che vedrà protagonisti Ryan e Laura. Iniziate subito col mostrarvi incerti, curiosi e sospettosi; poi in guardia, compassionevoli, amichevoli, indagatori, riflessivi e ancora una volta mossi dalla compassione. Caduti nella caverna, risalite attraverso il tunnel fino a raggiungere la via d’uscita, cosa che accadrà dopo qualche QTE e un dialogo in cui dovrete essere indagatori. Nella scena a seguire impersonerete Kaitlyn. Dimostrate onestà e incoraggiate Dylan.

Il capitolo si avvicinerà alla sua degna conclusione facendovi vestire i panni di Ryan. Superato un semplice QTE scegliete di non aprire la cella, dopodiché fermate Laura prima che faccia danni. Ora potete finalmente scegliere di aiutare Jacob salvandolo da morte certa, a patto di attivare i seguenti interruttori.

Primo interruttore Secondo interruttore Continua Secondo interruttore Terzo interruttore

Capitolo 9

Il nono capitolo di The Quarry ha inizio con una serie di scene brevi, all’interno delle quali dovrete mostrarvi positivi e curiosi per tre volte. Nei panni di Laura, che a quel punto sarà impegnata a lottare per la propria vita, ve la vedrete con almeno una coppia di QTE seguita a ruota dalla decisione di non rimuovere il coltello. Come Ryan dovrete invece esaminare il letto e l’armadio situati nella stanza, così da potervi nascondere all’interno di quest’ultimo e trattenere il fiato lungo un altro QTE. Anche Laura, un attimo dopo, dovrà nascondersi e non fiatare. Ecco cosa vi aspetta nelle cutscene successive.

QTE (x3) Attacca QTE QTE nei panni di Ryan (x2) Pugnala Cordiale Accetta Non allontanare Emma

La prossima serie di interazioni si innescherà nel momento in cui approccerete una gru magnetica. In un primo momento incoraggiate Kaitlyn e poi avvertitela del pericolo, cosa che vi porterà ad affrontare un QTE e al momento in cui dovrete darvi una mossa suonando il clacson. Dopo altri tasti premuti al momento giusto The Quarry vi riporterà nei panni della dolce Abi.

Spostatevi alla vostra sinistra, di fronte alla rampa di scale, dove troverete una scatola di fusibili e dei proiettili d’argento. Una volta raccolte le munizioni potrete salire al piano di sopra, fino al punto in cui avrà inizio l’ultima scena del capitolo. Non esitate e sparate appena potrete farlo, dopodiché mostratevi sospettosi nei confronti di Tyler.

Capitolo 10

Eccoci finalmente arrivati al capitolo finale di The Quarry, che accoglie i giocatori con un flashback esplicativo (durante il quale non mancherà il solito QTE) per poi metterli nuovamente alle redini di Max. Raggiunto il molo, non tuffatevi.

Nel corpo di Kaitlyn avrete modo di esplorare l’intera loggia, ma le vere interazioni avranno inizio guardando il dipinto e optando per l’opzione di prepararsi all’attacco. Cominciate a correre senza fermarvi fino a raggiungere la trave, sopra la quale avrà inizio un altro QTE. Non lasciatevi tentare e continuate a correre, ma solo finché non potrete investigare. A quel punto, dopo una breve cutscene, la sola cosa rimasta da fare nei panni della coraggiosa Kait sarà quella di sparare al mostro che ha di fronte.

Come Laura, durante il viaggio in auto, siate indagatori e reagite al QTE per poi prendere il fucile. Quando The Quarry vi chiederà conferma del comando, dato il fallimento del primo tentativo, scegliete di ripararvi come suggerisce Tyler e tirate il freno a mano sfruttando il QTE. Attenzione: fra le azioni a seguire è presente un secondo QTE da fallire di proposito.

Determinata Lascia il sangue a Ryan Chiedi informazioni a Tyler Riflessiva Non sollevare l’arma Sbaglia il QTE Spara a Silas

