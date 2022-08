The Quarry, l'horror si aggiorna: Quick Time Event più difficili e audio originale

Dopo aver introdotto il comparto multiplayer online in The Quarry, gli sviluppatori di Supermassive continuano a supportare la loro ultima avventura a sfondo horror.

Con un nuovo update, il team di sviluppo ha in particolare deciso di accontentare la fascia di pubblico che richiedeva un grado di difficoltà più marcato per l'avventura. La nuova patch abilità infatti un nuovo livello di difficoltà per i Quick Time Event. Grazie alla feature "timer minimo", i QTE di The Quarry richiederanno - per chi lo desidera - riflessi particolarmente fulminei per essere portati a termine con successo. Utilizzabile solamente in modalità single player, l'opzione può essere attivata seguendo questa semplice procedura:

Aprire la sezione Impostazioni nel menu principale;

Selezionare l'opzione "Accessibilità";

Impostare la velocità dei Quick Time Event sul valore minimo;

Aprire la sezione Impostazioni nel menu principale;

Selezionare l'opzione "Audio;

Impostare l'opzione "Abilita dialoghi in inglese";

Il team di Supermassive ha inoltre utilizzato la nuova patch per introdurre inil. Ora, gli appassionati possono dunque giocare con audio in inglese e sottotitoli in un'altra lingua. Per attivare questa opzione, è necessario seguire pochi passaggi:

Il nuovo aggiornamento di The Quarry, inoltre, provvede a risolvere alcuni bug e imperfezioni del titolo. In chiusura, ricordiamo che di recente Supermassive è stata acquisita da Nordisk Games.