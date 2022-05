The Quarry: il multiplayer online rinviato, il nuovo trailer presenta il gameplay

Man mano che ci avviciniamo sempre più al suo debutto, il publisher 2K Games e lo sviluppatore Supermassive Games hanno pubblicato un nuovo trailer che funge da panoramica completa sul gameplay di The Quarry, il nuovo horror game degli autori di Until Dawn e The Dark Pictures Anthology.

In aggiunta, è stato annunciato che la modalità multiplayer di The Quarry ha subito un rinvio di quasi un mese, e sarà disponibile solo a partire dall'8 luglio. Il comparto single player dell'avventura horror, invece, arriverà come previsto il 10 giugno su PC e console PlayStation e Xbox.

"L'attesa è quasi finita, ed il team ed io siamo davvero entusiasti che fra sole due settimane potrete mettere le mani su The Quarry!", ha dichiarato su Twitter Will Byles, il director dell'horror game. "Il gioco sarà lanciato il 10 giugno con la co-op in locale e la modalità film insieme alla campagna single player.

Tuttavia, abbiamo preso la difficile decisione di rimandare la modalità multiplayer online per darvi la miglior esperienza possibile. Non sarà un'attesa lunga, però: il multiplayer online sarà aggiunto con un aggiornamento l'8 luglio".

Nell'attesa dell'esordio del nuovo gioco degli autori di Until Dawn, vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima di The Quarry per tutti gli approfondimenti sul gioco horror.