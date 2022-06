The Quarry pronto al debutto: trailer di lancio alla Summer Game Fest

Prosegue la presenza di 2K sul palco della Summer Game Fest 2022. Dopo aver presentato lo spettacolare nuovo trailer di Marvel's Midnight Suns, il colosso videoludico offre al pubblico l'ultimo tassello del nuovo horror di Supermassive Games.

In diretta dallo show condotto da Geoff Keighley arriva infatti il reveal del trailer di lancio di The Quarry, erede spirituale di Untill Dawn. Con l'avventura in arrivo su PC e console nel corso della giornata di venerdì 10 giugno 2022, è tempo per il pubblico di prepararsi ad affrontare le tenebre che avvolgono la produzione. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news.

Con l'esordio di The Quarry ormai più che imminente, sulle pagine di Everyeye potete già trovare il parere della Redazione sul nuovo horror. Dopo averne esplorato ogni anfratto, il nostro Gabriele Laurino ha confezionato una ricca recensione di The Quarry, descritto come un efficace teen horror, in grado di mescolare le atmosfere di Scream e della celebre serie letteraria di Piccoli Brividi. L'opera di Supermassive Games è attesa su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.