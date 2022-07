The Quarry su PS5 e Xbox Series X|S, dove gira meglio? L'analisi di Digital Foundry

La nuova video analisi di Digital Foundry è dedicata a The Quarry, l'ultima fatica di Supermassive Games, studio recentemente acquisito dal publisher Nordisk. L'horror game è stato testato su console next-gen: girerà meglio su PlayStation 5 o Xbox Series X?

Gli esperti di Digital Foundry hanno innanzitutto precisato come il titolo venga presentato con un aspect ratio cinematografico di 2.35:1, con ogni personaggio inquadrato tramite riprese ravvicinate in cui eventuali carenze tecniche sarebbero abbastanza evidenti. La tecnologia di motion capture utilizzata da Supermassive è però "eccellente", e la componente grafica non ne risente se non in sporadici casi in cui si avverte un accennto di effetto "uncanny valley".

Nelle fasi di gioco, The Quarry punta ai 4K, con ridimensionamento dinamico della risoluzione per garantire i 30 fps stabili su PS5 e Xbox Series X. Su PS5 si registrano cali fino a 3072x1728p, mentre su Series X fino a 3328x1872p, quindi persiste un piccolo vantaggio per la console Microsoft nelle scene più complesse. Tuttavia, si tratta di una differenza appena percettibile grazie all'abbondanza di post-elaborazione, che include l'applicazione del TAA (temporal anti-aliasing), motion blur, profondità di campo e altri utili strumenti forniti dall'Unreal Engine. Su PS5 è però stranamente assente la volumetria dei "God Ray", forse a causa di un bug secondo Digital Foundry.

Su Xbox Series S la risoluzione di rendering è impostata sui 1440p, ma può scendere a 900p nelle scene più concitate e a 1260p durante la maggior parte delle sequenze. Questa riduzione della risoluzione influisce su dettagli come i capelli e i rami degli alberi, mentre funzioni di post-processing come la profondità di campo vengono renderizzate con una qualità inferiore. Le texture appaiono talvolta vicine alla versione Series X, mentre altre rimangono bloccate in uno stato a bassa risoluzione che sembra dovuto a un problema di streaming. Infine, i God Ray sono renderizzati ad una qualità inferiore rispetto a quanto vediamo su Series X, con artefatti evidenti, parte della vegetazione rimossa e le ombre ridimensionate, il tutto al servizio del frame rate target di 30 fps.

Per ulteriori approfondimenti sul titolo di Supermassive, vi rimandiamo alla nostra Recensione di The Quarry.