The Quarry: i requisiti PC del nuovo horror degli autori di Until Dawn

e proprio grazie ai preorder aperti sul marketplace di Valve scopriamo i requisiti di sistema minimi e consigliati per il nuovo gioco di Supermassive Games, autori di Until Dawn e The Dark Pictures Anthology.

The Quarry Requisiti Minimi

Processore e sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: AMD FX-8350/Intel i5-3570

Memoria: 8 GB RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 780/Radeon RX 470

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

The Quarry Requisiti Raccomandati

Pocessore e sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: AMD Ryzen 7-3800XT/Intel i9-10900K

Memoria: 16 GB RAM

Scheda video: NVIDIA RTX 2060/Radeon RX 5700

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

The Quarry esce il 10 giugno su PC, PlayStation e Xbox, il gioco presenta un cast Hollywoodiano e un gameplay simile a quello degli altri giochi dello studio come Until Dawn e i giochi della The Dark Pictures Anthology. Supermassive continua dunque ad esplorare il filone dei Teen Horror, questa volta in collaborazione con 2K Games, publisher del gioco.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di The Quarry in attesa di poter provare il gioco con mano, il lancio è piuttosto vicino e la nostra speranza è che Supermassive possa pubblicare una demo pubblica prima del debutto fissato per l'inizio di giugno su tutte le piattaforme, ad eccezione di Nintendo Switch.