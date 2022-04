The Quarry: il successore spirituale di Until Dawn in 30 minuti di gameplay

Dopo aver già dato vita ad Until Dawn e i vari capitoli di The Dark Picture Anthology, i ragazzi di Supermassive Games continuano ad esplorare il genere horror con The Quarry, il nuovo ambizioso titolo dello studio britannico realizzato in collaborazione con 2K Games.

Con Skyler Gisondo nei panni di Max, Siobhan Williams in quelli di Laura e Ted Raimi che interpreta l'inquietante Travis, il filmato diffuso da IGN.com che vi abbiamo riportato in cima alla notizia ci consente di dare uno sguardo al prologo di quello che viene definito come il successore spirituale di Until Dawn. I 30 minuti inclusi in questo stralcio sembrano mostrare nuovamente l'impronta fortemente narrativa e cinematografica delle produzioni firmate Supermassive Games.

Come accaduto già con i precedenti horror game della software house, sembra costante il susseguirsi di cutscene, nel mentre il gameplay permetterà di visitare gli ambienti circostanti con una visuale in terza persona e vedrà il ritorno di alcune meccaniche tipiche del genere, tra cui i Quick Time Event. Supermassive ha specificato che il gioco potrà a tutti gli effetti diventare un film se si disattiveranno tutte le opzioni legate al gameplay e alle varie interazioni, e potrà quindi essere apprezzato tanto dai giocatori quanto dagli appassionati di cinema.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che The Quarry arriverà su PC (qui trovate i requisiti PC), PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One il 10 giugno. Per ulteriori approfondimenti sul successore spirituale di Until Dawn vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Quarry.