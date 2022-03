The Quarry: Supermassive e 2K pronte a svelare il nuovo horror, ecco la data

Le anticipazioni sullo sviluppo di The Quarry, la nuova IP di Supermassive Games, trovano conferma nel teaser condiviso da 2K per invitare tutti gli appassionati di avventure horror a prepararsi per il Reveal Trailer che verrà mostrato a breve dahli sviluppatori inglesi.

Il breve teaser condiviso da Supermassive precede il filmato di presentazione vero e proprio che sarà pubblicato da 2K nella giornata di domani, giovedì 17 marzo, alle 17:00 del fuso orario italiano. Nel teaser viene mostrato un luogo sinistro nel bel mezzo di una foresta e un poliziotto che, dopo essere giunto sul posto insieme ai suoi colleghi, si appresta a fare irruzione impugnando la sua pistola d'ordinanza.

Solo dalle ore 17:00 di domani pomeriggio, quindi, capiremo cosa bolle in pentola dalle parti della software house di Guildford, un team rinomato in tutto il mondo per le sue avventure grafiche dalle cinquanta sfumature d'horror come Until Dawn e The Dark Pictures Anthology.

In attesa di saperne di più su questa nuova esperienza a tinte oscure targata Supermassive e 2K, vi rimandiamo alla nostra recensione di House of Ashes, l'ultimo capitolo della Dark Pictures Anthology commercializzato da Bandai Namco su PC e console a fine ottobre 2021.