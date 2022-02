The Quarry: Supermassive registra il marchio, il gioco sarà pubblicato da 2K Games?

Supermassive Games ha registrato il marchio The Quarry in Europa il 17 febbraio scorso, questo nome potrebbe essere legato ad un nuovo progetto non legato alla serie The Dark Pictures Anthology.

In realtà The Quarry era stato citato su ResetERA il 9 febbraio scorso ma nessuno aveva dato credito all'autore del post, pochi giorni dopo Supermassive Games ha registrato il marchio in questione. A quanto pare un trailer con la canzone Wise Up di Aimee Mann sarebbe in fase di montaggio e l'annuncio potrebbe arrivare molto presto.

Andy Robinson di VGC si sbottona e fa sapere che secondo le sue fonti The Quarry sarà pubblicato da 2K Games nel corso del 2022, dunque Bandai Namco (editore di The Dark Pictures Anthology) non sarebbe il publisher di questo nuovo progetto. Secondo altri rumor, Supermassive sta sviluppando anche il remake di Until Dawn, non è chiaro però se lo studio abbia acquisito i diritti da Sony Interactive Entertainment, al momento non ci sono conferme in merito.

Lo studio sta continuando inoltre a sviluppare nuovi episodi della The Dark Pictures Anthology, l'uscita annuale sembra aver dato i suoi frutti ed il progetto continuerà, ci sono già altri titoli della saga in lavorazione e i piani futuri sembrano essere molto ambiziosi.