The Quarry: un teen horror a metà tra Scream e Piccoli Brividi, è il vero erede di Until Dawn?

Mentre prosegue i lavori sulla The Dark Pictures Anthology, il team di Supermassive Games arriva sul mercato con una nuova avventura rivolta agli appassionati di videogiochi horror.

Dagli studi della software house, prende infatti vita The Quarry, un viaggio da incubo che si qualifica come un efficace teen horror, nel quale non mancano echi provenienti da Scream o dalla saga letteraria di Piccoli Brividi. Per scoprire quali orrori si celino tra le fronde dei boschi del gioco, il nostro Gabriele Laurino si è immerso nelle cupe atmosfere di The Quarry, ed è ora pronto a raccontarvi le sue impressioni sulla nuova produzione di Supermassive Games. A corredo della ricca recensione di The Quarry, non poteva però ovviamente mancare anche la sua versione video. Direttamente in apertura a questa news - e ovviamente anche sul Canale YouTube di Everyeye - trovate dunque a vostra disposizione la video recensione di The Quarry.

Identificato come un vero e proprio erede spirituale di Until Dawn, il nuovo horror videoludico è pronto a realizzare il proprio debutto su PC e console, con il lancio atteso su Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. L'appuntamento è in programma per la giornata di domani, venerdì 10 giugno 2022. Nel frattempo, vi auguriamo una buona visione!