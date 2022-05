The Quarry: il nuovo volto dei giochi horror dagli autori di Until Dawn

Supermassive Games, team autore di Until Dawn e The Dark Pictures Anthology, sta dando forma alla sua prossima esperienza a tinte oscure The Quarry, un nuovo gioco horror che abbiamo potuto provare in anteprima. Vi raccontiamo le nostre impressioni.

L'ultimo progetto dato alla luce dal team di Supermassive ci porterà nel campo estivo Hackett per trascorrere una notte di puro terrore in compagnia di animatori adolescenti braccati dall'inquietante gente del posto e dalle oscure entità che aleggiano tra le strutture del campo.

Il titolo rimarrà nel solco tracciato dai precedenti lavori della software house inglese per restituire a schermo un'esperienza teen-horror ispirata agli slasher movie più iconici del genere, il tutto immerso in un contesto ludico in costante mutamento con un comparto grafico caratterizzato da personaggi estremamente curati, un sistema di illuminazione all'avanguardia e degli scenari ricostruiti in maniera minuziosa.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video in apertura d'articolo e alla nostra anteprima di The Quarry, con tutte le considerazioni e le analisi di Giuseppe Arace sull'ultima esperienza dell'orrore firmata Supermassive e destinata ad approdare il 10 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.