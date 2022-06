The Queen's Gambit Chess: Netflix ha annunciato il gioco de La Regina degli Scacchi

Nel corso della quinta e ultima giornata della Geeked Week 2022, Netflix ha annunciato anche The Queen's Gambit Chess, un nuovo gioco basato sulla nota mini-serie televisiva conosciuta in Italia come La Regina degli Scacchi.

Sviluppato da Ripstone Games, studio già responsabile di Chess Ultra, The Queen's Gambit Chess è un gioco di scacchi per dispositivi mobili iOS e Android, destinato ad arrivare nel catalogo dell'applicazione mobile di Netflix prossimamente. Come tutti gli altri giochi dell'app, sarà giocabile senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati.

Stando a quanto dichiarato dal Co-Fondatore e Direttore Creativo Phil Gaskell, l'obiettivo del team è sempre stato quello di creare "un gioco che possa essere amato dai fan della mini-serie e capace di offrire qualcosa ai giocatori di scacchi di qualsiasi livello". The Queen's Gambit Chess sarà quindi un gioco di scacchi adatto a qualsiasi tipo di giocatore, dai novellini fino agli emuli di Beth, caratterizzato inoltre da un'ambientazione completamente tridimensionale, un espediente già utilizzato dallo studio nel già menzionato Chess Ultra. I giocatori potranno scegliere tra location come la casa di Beth e l'Hotel Mariposa, dove ci sarà la stessa protagonista a fornire dei preziosi consigli strategici.

Durante la Netflix Geeked Week 2022 è stato annunciato Shadow and Bone Destinies, gioco di ruolo ambientato nel mondo di Tenebre e Ossa.