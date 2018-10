The Quiet Man arriva su PS4 e PC l'1 novembre, vediamo il nuovo trailer

Square Enix è lieta di annunciare che la nuova avventura The Quiet Man sarà disponibile su PlayStation 4 e PC (tramite Steam) dal primo novembre. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer di presentazione del gioco.

The Quiet Man porta i giocatori al di là del suono con un'esperienza cinematografica narrativa e coinvolgente, che può essere completata in una volta sola. Nel corso di questa storia, che si svolge in una sola notte, i giocatori dovranno mettersi nei panni del protagonista Dane, un ragazzo sordo che cerca di scoprire le ragioni dietro al rapimento della cantante Lala da parte di un misterioso uomo mascherato.

Dall'1 al 15 novembre, chi acquisterà il titolo su PlayStation Store riceverà il gioco, un tema dinamico per PlayStation 4 e un set di otto avatar PlayStation Network. Nello stesso periodo, chi acquisterà il titolo su Steam riceverà il gioco e un set di sette sfondi per desktop e dispositivi mobili. Inoltre, chi acquisterà il titolo su qualsiasi delle piattaforme entro lo stesso periodo, riceverà anche uno sconto del 10% sul prezzo di listino.

Ricordiamo che The Quiet Man sarà disponibile esclusivamente in formato digitale dal primo novembre su PlayStation 4 e Steam. Vi lasciamo con il nuovo trailer riportato in cima alla notizia.