The Quiet Man: data di uscita giapponese e nuove trailer

Square Enix Japan ha annunciato che The Quiet Man sarà disponibile in Giappone dal primo novembre al prezzo di 1.800 yen (14.99 euro), scaricabile da PlayStation Store e Steam.

Il publisher ha anche annunciato una Limited Digital Edition, edizione limitata che includerà il gioco completo, un tema dinamico e otto avatar su PlayStation 4, sostituiti su PC da uno sfondo desktop. Per l'occasione, la compagnia ha pubblicato un nuovo trailer della durata di quattro minuti che permette di dare uno sguardo ai personaggi, alle ambientazioni e alle principali meccaniche di gioco.

Al momento non sappiamo se The Quiet Man arriverà in Europa e Nord America lo stesso giorno o se il lancio in Occidente subirà un ritardo, restiamo in attesa di comunicazioni in merito. Ricordiamo che il titolo verrà distribuito esclusivamente in formato digitale, nessuna notizia riguardo eventuali Limited Edition fisiche e il supporto per altre piattaforme oltre a PC e PlayStation 4.