The Quiet Man: un grottesco trailer con i poco lusinghieri pareri della stampa

Contro ogni più ardita e audace previsione, Square-Enix ha pubblicato il trailer con i riconoscimenti della stampa dedicato a The Quiet Man, un titolo massacrato all'unanime sia dalla critica specializzata che dai giocatori.

Trailer del genere vengono solitamente sfruttati dai publisher per pubblicizzare i propri giochi migliori, così da metterli in bella mostra agli occhi del pubblico. Non è esattamente quanto accaduto con The Quiet Man: come potete osservare tramite il video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, Square-Enix accoglie le devastanti critiche piovute sul gioco, e riporta con una certa nonchalance quote come "Peggior Scherzo del Centenario", "Fallimento Catastrofico", o ancora "Imbarazzante". Verso la conclusione del video, il publisher ha voluto citare anche quei - presumiamo pochi - giocatori che hanno trovato del buono all'interno del controverso titolo. Di certo, in ogni caso, è da apprezzare l'autoironia di Square-Enix, che ha tutto sommato preso con filosofia questa pesante batosta.

The Quiet Man è disponibile ora su PC e PlayStation 4. Il titolo, che ha accolto la Sound Mode con un aggiornamento, si è guadagnato la prima posizione nella classifica dei peggiori giochi del 2018, stando alla sua valutazione Metacritic. In caso voleste approfondire il titolo, vi rimandiamo alla nostra Video Recensione.