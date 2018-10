The Quiet Man: il New Game Plus aggiungerà il sonoro

Come sappiamo, The Quiet Man non includerà suoni ed effetti di alcun tipo, questo per permettere al giocatore di empatizzare con il protagonista (Dale), sordo a causa di un grave incidente. La modalità New Game Plus invece sbloccherà sonoro e rumori di sottofondo, come confermato dagli sviluppatori.

Durante un livestream, il team di sviluppo ha infatti dichiarato che una volta terminato il gioco per la prima volta sarà possibile scaricare un piccolo aggiornamento (distribuito una settimana dopo il lancio) che abiliterà i suoni, offrendo così uno spunto per una seconda run, come una modalità New Game Plus.

The Quiet Man arriverà su PS4 e PC il primo novembre, esclusivamente in formato digitale su PlayStation Store e Steam. Il gioco avrà una longevità stimata di circa tre ore, il team ha però pensato ad alcuni incentivi per garantire la rigiocabilità, come nel caso dell'aggiornamento gratuito appena annunciato.