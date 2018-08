The Quiet Man: i nuovi video gameplay mostrano i controlli e il Focus Meter

Dopo aver diffuso ulteriori dettagli su longevità, prezzo e trama, Square Enix ha pubblicato tre nuovi video gameplay di The Quiet Man mostrando i controlli su PlayStation 4 e il Focus Meter sfruttabile durante i combattimenti.

Il primo video, riportato in cima alla notizia, illustra il sistema di controllo della versione PlayStation 4 di The Quiet Man, associando ad ogni tasto le singole azioni eseguibili dal protagonista durante i combattimenti.

Il secondo video mostra invece il Focus Meter, un misuratore a cui prestare attenzione quando affrontiamo i nemici. Dal momento che il gioco non dispone di un HUD tradizionale, questo misuratore non viene visualizzato esplicitamente come una barra da riempire, ma guardando nella parte destra dello schermo si può notare la presenza di un riflesso colorato. All'inizio si trova in basso a destra ed è rosso: mentre il protagonista colpisce i suoi avversari, però, il bagliore si sposta verso l'alto e diventa blu. È in questo momento che il Focus Meter raggiunge il suo apice, permettendoci di sferrare attacchi molto più potenti con cui mettere al tappeto i nemici, come è possibile vedere nel terzo video.

Ricordiamo che The Quiet Man non ha ancora una data d'uscita, ma arriverà esclusivamente su PC e PlayStation 4. Sulle nostre pagine potete dare un'occhiata alle numerose immagini pubblicate negli ultimi giorni, mentre qui è possibile vedere un video gameplay di oltre 40 minuti.