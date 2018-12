The Quiet Man è il peggior gioco del 2018: la classifica di Metacritic

Metacritic ha stilato nelle scorse ore la classifica dei dieci peggiori giochi del 2018, evidenziando alcuni prodotti che nel corso dell'anno si sono distinti per un Metascore particolarmente basso. A guidare questa poco invidiabile Top Ten troviamo The Quiet Man di Square Enix.

The Quiet Man ha ottenuta un Metascore pari a 29/100, nessuno peggio di lui nel 2018 ma anche gli altri titoli presenti in classifica non hanno molto di che gioire...

The Quiet Man – 29/100 Gene Rain– 32/100 Fantasy Hero Unsigned Legacy – 34/100 Agony – 34/100 Past Cure – 35/100 Super Seducer: How to Talk with Girls – 35/100 One Piece Gran Cruise – 35/100 Hollow – 36/100 Underworld Ascendant – 36/100 Shaq Fu A Legend Reborn - 36/100

In Top Ten trovano spazio produzioni come Gene Rain e Fantasy Hero Unsigned Legacy, oltre a titoli più noti come Agony, Past Cure e One Piece Grand Cruise (quest'ultimo disponibile solo su PlayStation VR). Super Seducer How to Talk with Girls nonostante i voti piuttosto bassi è stato molto apprezzato dal pubblico mentre lo stesso non si può dire per Underworld Ascendant e Shaq Fu A Legend Reborn, riedizione non troppo fortunata di un classico dell'era 16-bit.