The Quiet Man: rivelati i requisiti minimi e raccomandati dell'edizione PC

Dopo aver annunciato la data di uscita, Square Enix ha svelato i requisiti minimi e raccomandati dell’edizione PC di The Quiet Man, interessante titolo rivelato nel corso dell’E3 2018 in cui indosseremo i panni di Dane, un ragazzo sordo alla ricerca di una cantante rapita.

Di seguito, potete consultare i requisiti minimi e consigliati della versione PC di The Quiet Man:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5 (2.4GHz o superiore)

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon R7 370 / NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

DirectX: Versione 11

Memoria: 40 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectSound Compatible Sound Card

Note aggiuntive: prestazioni stimate (Gameplay): 60FPS, risoluzione 1080p /Dettagli medi

Consigliati

Sistema operativo: Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5 (2.7GHz and above)

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Radeon RX 480 / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB VRAM

DirectX: Versione 11

Memoria: 40 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectSound Compatible Sound Card

Note aggiuntive: prestazioni stimate (Gameplay): 60FPS, risoluzione 1080p /Dettagli elevati

The Quiet Man sarà disponibile a partire dal primo novembre 2018 su PC, Playstation 4 e Xbox One. Per ulteriori dettagli e informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima a cura di Claudio Cugliandro.