The Quiet Man: rivelato il prezzo del gioco, disponibile un nuovo trailer

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di The Quiet Man, tornando a mostrare il gioco in azione insieme a una serie di nuovi screenshot. Rivelato inoltre il prezzo del gioco su PlayStation 4 e Steam.

Square Enix oggi ha svelato delle nuove informazioni su The Quiet Man, il gioco d'azione cinematografico di prossima uscita su PlayStation 4 e PC, pubblicando un nuovo video di gameplay che mostra il mix senza transizioni tra filmati e sequenze di gioco.

The Quiet Man porta i giocatori al di là del suono con un'esperienza cinematografica narrativa e coinvolgente, che può essere completata in una volta sola. Nel corso di questa storia, che si svolge in una sola notte, i giocatori dovranno mettersi nei panni del protagonista Dane, un ragazzo non udente che affronta un mondo "senza suoni" per scoprire le ragioni dietro al rapimento di una cantante, Lala, da parte di un misterioso uomo mascherato.

The Quiet Man sarà disponibile esclusivamente in formato digitale su PlayStation 4 e Steam al prezzo di 14,99 €, con finestra di lancio ancora da definire.