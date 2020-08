The Raid annunciato con un trailer: uno shooter PVPVE nel mondo di Observer

Lontani dal palcoscenico digitale del Future Game Show, che nella serata di ieri ci ha regalato molteplici annunci, il publisher Feardemic e lo studio di sviluppo 84RAID Corporation hanno annunciato The Raid, un nuovo sparatutto in prima persona PVPVE ambientato nell'universo cyberpunk di Observer, l'horror psicologico di Bloober Team.

In questo cupo mondo cyberpunk, riferiscono i creatori, il Raid è un torneo in realtà virtuale organizzato dalla potente Chiron Corporation, che edizione dopo edizione attrae i reietti della società pronti a qualsiasi cosa pur di fare qualche soldo. La caratteristica principale dell'opera è la commistione tra elementi PVP e PVE: i giocatori sono chiamati a scontrarsi gli uni con gli altri e contemporaneamente eliminare una moltitudine di nemici virtuali, con l'obiettivo di scalare i piani di una torre, raggiungere la sommità, sconfiggere il boss e mettere le mani sul premio in denaro. A loro disposizione avranno un'ampia varietà di armi personalizzabili e delle abilità di hacking che consentiranno loro di manipolare gli scenari e i nemici.

Il concept del gioco è ispirato a 2084, uno sparatutto in prima persona sviluppato da Bloober Team e Feardemic dopo una game jam interna di 72. 84RAID Corporation ha preso quell'idea e l'ha espansa a dovere, per poi calarla nell'universo di Observer.

Grazie al trailer condiviso per l'occasione possiamo già farci un'idea ben precisa su The Raid. Purtroppo, gli sviluppatori non hanno comunicato né la finestra di lancio, né le piattaforme di destinazione. A proposito dell'universo di gioco, ne approfittiamo per ricordavi che entro la fine dell'anno uscirà Observer System Redux su PS5, Xbox Series X e PC, riedizione dell'horror originale.