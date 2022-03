The Ramp: lo skateboard minimalista di Coatsink sfreccia su Nintendo Switch

The Ramp si affaccia su Nintendo Switch e porta sulla console ibrida la sua esperienza minimalista di skateboard dopo aver conquistato gli appassionati di sportivi arcade su Steam dall'agosto dello scorso anno.

In questa sua nuova iterazione, la fatica arcade con visuale simil-isometrica di Hyperparadise e Coatsink ripropone tutti i contenuti e le modalità della versione PC, dando così modo a tutti i fan del genere di vivere un'esperienza che, per dirla con le parole del suo ideatore Paul Schnepf, "è progettata da uno skater per gli amanti dello skate".

Il cuore pulsante del gameplay di The Ramp è ovviamente rappresentato dalle gare di skateboard da completare in successione per affinare le proprie capacità: tutti i contenuti proposti dal titolo possono essere sbloccati attraverso la naturale progressione delle attività ingame, senza alcun genere di DLC o elementi da aggiungere attraverso un sistema di microtransazioni. L'intenzione dichiarata da Schnepf è infatti quella di dare agli appassionati l'opportunità di fruire un gameplay piacevole e originale, "con trick facili da imparare ma difficili da dominare. Perché ci sei solo tu, il tuo skate e un gioco di skateboarding puro e senza fronzoli".

The Ramp è disponibile su PC (Steam) dal 3 agosto dello scorso anno. La versione console è disponibile dal 17 marzo su Switch e può essere acquistata dal Nintendo eShop al prezzo di 4,99 euro. Date un'occhiata al trailer di lancio del porting Switch di The Ramp e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa esperienza arcade e minimalista di skateboard. Per rimanere sul tema, vi ricordiamo che sempre dal 17 marzo è disponibile su PC e console Xbox l'esperienza di snowboard Shredders tra i giochi Xbox Game Pass della seconda metà di marzo.