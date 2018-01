The Raven Remastered annunciato per PS4, PC e Xbox One

ha annunciato, versione rimasterizzata di The Raven Legacy of a Master Thief , avventura sviluppata dae uscita originariamente nel 2013.

Questa riedizione arriverà su PC, Mac OS, PlayStation 4 e Xbox One e presenterà un comparto tecnico migliorato con pieno supporto per la risoluzione Full HD, nuovi modelli poligonali ed effetti avanzati. Per la prima volta, il gioco includerà sottotitoli in francese, spagnolo e cinese, oltre a tedesco, russo, polacco e italiano.

The Raven Remastered sarà disponibile dal 13 marzo in formato retail e digitale su Xbox One e PlayStation 4, solo digitale su PC e Mac OS.