The Relic The First Guardian: un cupo Action RPG tra Dark Souls e Devil May Cry, in UE5

Nei primi mesi del 2025 arriverà sugli scaffali un Action RPG che sembra promettere molto bene. Stiamo parlando di The Relic: The First Guardian, il titolo che fino a pochi giorni fa era conosciuto con il nome in codice Project Relic.

Un regno invaso dai demoni

Il motivo per cui dopo più di un anno si sta tornando a parlare del progetto è molto semplice: gli sviluppatori di The Relic: The First Guardian hanno finalmente trovato un publisher e i lavori sono ormai in uno stato avanzato, abbastanza da poter svelare maggiori dettagli su storia e gameplay. Ed è proprio sul portale ufficiale di Perp Games, che si occuperà della pubblicazione del gioco, che sono emerse numerose informazioni sul prodotto, che si è anche mostrato con un lungo filmato di gameplay. Il gioco, che è un action RPG, ci porta in un mondo fantasy medievale e, più nello specifico, nel regno di Arsiltus. Il nostro protagonista non è altro che l’ultimo guardiano che può fronteggiare una pericolosa minaccia che sta mettendo a repentaglio luoghi fino a poco tempo prima prosperosi e verdeggianti. Sembrerebbe infatti che uno squarcio abbia permesso l’arrivo di mostruose creature da un’altra dimensione e l’obiettivo del guardiano è quello di andare a caccia di frammenti di una reliquia, manufatti che vanno uniti nuovamente per chiudere il portale e porre fine all’ondata di morte e distruzione portata dai mostri.

Combat system e progressione

Come dicevamo poco più sopra, The Relic: The First Guardian è un intenso action RPG il cui combat system prevede che il protagonista non attacchi a testa bassa, ma alterni fasi offensive ad altre difensive, che siano esse basate su agili schivate o su parate (laddove l’equipaggiamento lo permette). A tal proposito, la prima parte del video gameplay è un susseguirsi di sequenze che presentano le varie categorie di armi corpo a corpo, tutte caratterizzate non solo da moveset diversi, ma anche da uno stile di gioco unico. Scendere in pista con spada e scudo, ad esempio, non garantisce un potere d’attacco particolarmente elevato ma al contempo fa sì che si possa assorbire qualche colpo in arrivo senza troppe difficoltà. Ben diverso è invece l’uso di armi come il pugnale o l’ascia a due mani, che richiedono grande padronanza dello strumento di morte per calcolare con esattezza i tempi d’attacco e sapere quando è il momento di indietreggiare. Sembrerebbe inoltre che i giocatori possano sfruttare l’ambiente per punire i bersagli, magari facendo esplodere barili incendiabili oppure facendo crollare un masso tramite l’ausilio di un incantesimo.

Se fino a questo momento non vi sono tratti distintivi rispetto ad altre produzioni del genere, è il sistema di progressione che rende The Relic: The First Guardian differente da altri suoi colleghi. Project Cloud Games ha confermato che nel gioco non vi è il classico livello esperienza che consente al protagonista di diventare progressivamente più forte, ma tutto ruota intorno all’equipaggiamento. Un po’ come nei looter shooter, sarà ciò che teniamo nell’inventario a definire l’efficacia sul campo di battaglia del nostro eroe e per procurarci strumenti più potenti dovremo correre dei rischi affrontando i pericolosi boss che si nascondono in fondo ai dungeon. The Relic: The First Guardian è infatti un ‘semi open world’, definizione che lascia intendere che avremo a disposizione una mappa di medie dimensioni che potremo esplorare liberamente. Non a caso, nel video gameplay possiamo vedere che in giro per il mondo di gioco potremo persino imbatterci in eventi casuali, grazie ai quali potremmo trarre in salvo un NPC da condurre all’immancabile hub centrale.

Un comparto tecnico che convince a metà

Se sul fronte ludico The Relic: The First Guardian appare come un prodotto assai interessante, risulta meno convincente l’aspetto tecnico. Pur utilizzando l’ormai diffusissimo Unreal Engine 5, il gioco non sfoggia un livello di dettaglio particolarmente elevato e, a tratti, pare che gli effetti particellari a schermo siano eccessivi, tanto da poter distrarre il giocatore dal nemico e influire negativamente sulla leggibilità dell’azione. Anche il feedback dei colpi appare poco preciso, con i mostri che tendono a restare impassibili di fronte ai ripetuti attacchi del protagonista, che solo raramente tendono a farli vacillare.

In ogni caso c’è ancora parecchio tempo affinché il team di sviluppo sudcoreano possa limare i difetti e fare in modo che The Relic: The First Guardian raggiunga gli scaffali di tutti i negozi nella miglior forma possibile. Vi ricordiamo infatti che il titolo arriverà nei primi mesi del 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.