The Relic The First Guardian: il Gameplay Reveal fissa il periodo d'uscita del soulslike

Il soulslike cooperativo Project Relic cambia nome e diventa The Relic: The First Guardian. Sono gli stessi sviluppatori di Project Cloud Games ad annunciarlo con il Gameplay Reveal che ci aiuta a tratteggiare i contorni del comparto grafico e del sistema di combattimento di questo action GDR a tinte oscure.

Realizzato sotto l'egida di Perp Games, The Relic pesca a piene mani dalla tradizione action ruolistica di FromSoftware e dall'esperienza offerta daltri esponenti del genere per traghettare gli appassionati di soulslike in un mondo fantasy in procinto di essere distrutto da una calamità.

Il nostro compito sarà quello di attingere al potere delle rune per accrescere i poteri dei guerrieri chiamati a salvare questo mondo dall'oscurità incombente: per riuscire nella sua impresa, ogni eroe dovrà fare appello a tutto il proprio coraggio e recarsi nelle aree più prossime alla calamità per rintracciare i frammenti dell'unica reliquia sacra in grado, se ricomposta, di chiudere il Vuoto e ricacciare i mostri nel loro piano dimensionale d'origine.

Il sistema di progressione escogitato da Project Cloud Games si basa perciò sull'utilizzo delle rune ancestrali e dei frammenti della reliquia per acquisire abilità, potenziare l'equipaggiamento e ottenere l'accesso alle aree più pericolose di un mondo interattivo in costante mutamento.

Il lancio di The Relic The First Guardian è previsto indicativamente nella prima metà del 2025, tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qualora ve lo foste perso, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su Project Relic, il nuovo action game che viene dalla Corea.