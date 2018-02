The Resistance, il primo DLC pack di Call of Duty: WWII da oggi disponibile per PS4

, il primo DLC pack di, il videogioco per console numero 1 e il più venduto del 2017 in Nord America, da oggi è disponibile per PS4 e arriverà su Xbox One e PC il prossimo 1° marzo.

I giocatori combatteranno nei luoghi iconici della seconda guerra mondiale, da Parigi a Praga, tutti teatro di note insurrezioni, in tre nuove mappe MP e in una nuovissima missione della modalità Guerra. Il pacchetto include anche The Darkest Shore, il terrificante nuovo capitolo della saga nazista Zombie. Pensate di essere pronti a tutto questo? Acquistate il Season Pass, disponibile a questo link.

Call of Duty: WW2 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. I co-fondatori di Sledgehammer Studios hanno recentemente annunciato di aver abbandonato lo studio.