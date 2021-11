The Riftbreaker: editor di mappe, mod, multiplayer ed espansioni nella roadmap post-lancio

Dopo aver celebrato le ottime vendite di lancio di The Riftbreaker, i vertici di EXOR Studios delineano i contenuti della ricca roadmap post-lancio del loro ambizioso RTS gestionale approdato a ottobre su PC, PlayStation e Xbox.

Nel diario di sviluppo pubblicato su Steam, la software house polacca parte dalla conferma dell'arrivo entro fine anno di un editor di mappe e di missioni: chi desidera rimpolpare di contenuti le attività di estrazione, combattimento e difesa di avamposti che contraddistinguono la campagna principale di The Riftbreaker, quindi, potrà accedere alla suite completa di strumenti di modifica utilizzati dagli stessi studi EXOR per creare il gioco.

L'aggiunta delle Mod e del World Editor sarà accompagnata da numerosi bilanciamenti e da una profonda opera di ottimizzazione dei singoli elementi che tratteggiano l'esperienza singleplayer della Campagna, con un occhio di riguardo nei confronti dei livelli di difficoltà.

Nella roadmap post-lancio di The Riftbreaker trova spazio anche la World Expansion 1, il primo contenuto aggiuntivo della Campagna che sarà disponibile nella prima metà del 2022 per farci esplorare una regione sconosciuta del pianeta alieno, scoprendo nuovi segreti che saranno particolarmente utili per sopravvivere ai pericoli atmosferici e alle creature che popolano questo mondo. Il bioma e i contenuti inediti della World Expansion 1 saranno gratuiti in modalità Sopravvivenza e per lo sviluppo delle mod, mentre le missioni aggiuntive della Campagna rientreranno in un DLC a pagamento. I ragazzi di EXOR Studios spiegano infine di volersi dedicare nel 2022 allo sviluppo della modalità multiplayer e di altre World Expansion.