The Riftbreaker: ottime vendite al lancio, EXOR Studios lavora al multiplayer

Gli sviluppatori degli EXOR Studios festeggiano le ottime vendite di lancio di The Riftbreaker: l'RTS gestionale in salsa sci-fi ha calamitato le attenzioni del pubblico e spinto più di 200.000 utenti ad acquistarne una copia sin dal day one, nonostante il titolo sia disponibile anche su Xbox Game Pass.

Nel ringraziare tutti gli appassionati per la calorosa accoglienza riservata a The Riftbreaker in coincidenza della sua uscita su PC, PlayStation e Xbox, come pure su Xbox Game Pass, i ragazzi della software house polacca specificano che "attualmente stiamo lavorando per affrontare tutti i problemi segnalati dai giocatori. Oltre ai correttivi per le criticità evidenziate nei feedback, stiamo sviluppando anche una serie di miglioramenti per la 'qualità di vita', ivi compresi nuovi modi per riparare o migliorare rapidamente un gran numero di edifici, dei bilanciamenti agli eventi meteo e un riequilibrio dei parametri della campagna in modalità Difficile o Brutale. I nostri artisti hanno già iniziato a lavorare su un bioma completamente nuovo che vi sorprenderà con le sue creature e meccaniche di gameplay inedite!".

Il team EXOR sottolinea inoltre che "possiamo confermarvi di aver già iniziato a lavorare su di una modalità multiplayer cooperativa online. Si tratta però di un impegno gravoso che potrebbe richiedere tra i 6 e 12 mesi per poter essere completato. Ci assicureremo di iniziare i test alla prima occasione utile e di coinvolgere la community".

A chi ci segue, ricordiamo che The Riftbreaker sfrutta il motore grafico proprietario Schmetterling 2.0 per calare gli utenti nei panni di una scienziata munita di un'avanzata Mecha-Suit da esplorazione, tramite la quale poter costruire insediamenti e strutture industriali con cui estrarre le risorse e i minerali preziosi dalla superficie di pianeti alieni pieni di creature da affrontare a ondate.