The Riftbreaker: ecco quando esce su PC, PS5 e Xbox Series X/S, gratis su Game Pass

Con il nuovo video di The Riftbreaker, gli sviluppatori di EXOR Studios annunciano ufficialmente la data di lancio del loro action ruolistico in salsa strategica su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.

Realizzato con il motore grafico Schmetterling 2.0 ideato dagli stessi studi EXOR, The Riftbreaker è un titolo survival che fonde il genere dei base builder agli action GDR con visuale dall'alto per farci indossare i panni di una scienziata munito di un'avanzata Mecha-Suit capace di compiere viaggi interdimensionali.

Nel corso dell'avventura dovremo perciò fronteggiare orde di mostri alieni all'interno di una mappa in perenne mutamento, con tantissime risorse da acquisire e abilità da sfruttare per costruire la propria base e approntarne le difese perimetrali in preparazione degli assalti nemici.

Il lancio di The Riftbreaker è previsto per il 14 ottobre su PC (Steam, Epic Store e GOG), PS5 e Xbox Series X/S, con le versioni PS4 e Xbox One attese al lancio in un secondo momento. Su console nextgen, The Riftbreaker sfrutterà a proprio vantaggio la tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution per renderizzare il titolo in 4K a 60fps con tanto di effetti Ray Tracing per l'illuminazione dinamica (tranne su Xbox Series S, ma con i medesimi parametri di risoluzione e framerate delle versioni PS5 e Xbox Series X).