The Rise of the Golden Idol: iniziano i primi nuovi annunci ai The Game Awards

Ci siamo, il momento che tutti attendevano è finalmente giunto! Con i The Game Awards e la notte di importanti annunci, il mondo videoludico è in fermento per le novità che sopraggiungeranno nel corso della serata, la quale si prospetta ricca di innumerevoli sorprese e di conferme. I tanto attesi TGA hanno innumerevoli annunci in serbo per tutti.

Alle ore 01:30 della mattina dell'8 dicembre, i The Game Awards hanno preso ufficialmente piede, dando vita ai primi annunci importanti della serata. Nel corso del pre-show, l'evento annuale diretto da Geoff Keighley ha fatto salire sul palco The Rise of the Golden Idol, il progetto videoludico sviluppato da Color Gray Games e prossimo alla pubblicazione ad opera di Playstack.

Dalle informazioni preliminari emerse dal titolo, sappiamo che il sequel di The Case of the Golden Idol vedrà i giocatori impegnati a scoprire la verità dietro una serie di crimini avvenuti negli anni '70. "

Tre secoli dopo l'indicibile destino dei Cloudsley, la leggenda dell'Idolo d'Oro è quasi svanita. Ora viene portata avanti solo in piccoli sussurri, pronunciata come un mito osceno". È tempo di portare alla luce dei misteri irrisolti con The Rise of the Golden Idol, il progetto che verrà rilasciato nel 2024 ad opera di Playstack. Con annunci quale il Remake di Brothers a Tale of Two Sons e molto altro, iniziano ad arrivare grandi novità dai TGA.