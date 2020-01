The Rock e Bill Gates presentano Xbox al CES 2001: accadeva oggi 19 anni fa

Il 6 gennaio 2001 Microsoft stupiva il mondo dei videogiochi (e non solo) presentando per la prima volta Xbox al grande pubblico e alla stampa nel corso dell'edizione invernale del CES di Las Vegas, sancendo di fatto il suo ingresso nel mondo delle console.

Presentata come la console più potente della sua generazione, Xbox ha dovuto sfidare una PlayStation 2 più agguerrita che mai e il GameCube di Nintendo. Nonostante le vendite discrete ma non eccezionali, Xbox ha gettato le fondamenta per quello che sarebbe stato il futuro dell'intrattenimento elettronico.

Lanciata nel novembre 2001 in Nord America (primavera 2002 in Europa) la prima Xbox viene ad oggi ricordate per una serie di giochi iconici come Halo Combat Evolved, Ninja Gaiden, Fable, Jet Set Radio Future, Forza Motorsport, Panzer Dragoon Orta, Halo 2 e Star Wars Knights of the Old Republic, solamente per citarne alcuni.

Sono passati 19 anni esatti da quel momento, Bill Gates non è più coinvolto nella gestione di Microsoft ma continua ad essere una delle figure più importanti dei nostri tempi mentre The Rock non è più (solo) una star della WWE ma (anche) uno dei nomi più affermati del cinema d'azione di Hollywood, protagonista e co-protagonista di tanti film di successo.