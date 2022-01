The Rock conferma: lavora a un nuovo film basato su un videogioco 'grande e tosto'

Ai microfoni di Men's Journal, Dwayne "The Rock" Johnson ha candidamente ammesso di essere al lavoro su un nuovo film basato su di un videogioco "grande e tosto", senza però fornire ulteriori indicazioni sul ruolo da lui interpretato o sulla serie di riferimento.

Di ritorno dalla dimensione cinematografica e supereroica di Black Adam, l'armadio a quattro ante prestato al mondo degli esseri umani spiega infatti che "non posso dirvi il gioco da cui è tratto il mio nuovo film, ma quest'anno ci sarà senz'altro un annuncio. Vogliamo portare uno dei giochi più grandi e tosti sullo schermo, uno a cui gioco da anni. Sono davvero entusiasta di proporre questo progetto ai fan di tutto il mondo. Ovviamente ci premureremo di farlo come si deve per la felicità degli appassionati di videogiochi, sarà un film fantastico".

In un passaggio successivo della medesima intervista, The Rock ha precisato di essere "un grande fan di Madden", anche se il riferimento diretto ad un videogioco amato dagli appassionati di tutto il mondo sembra escludere l'ipotesi di un film basato sul football americano e sulla serie NFL di cui è stato testimonial il compianto John Madden.

In attesa di ricevere ulteriori dettagli da Dwayne Johnson sul suo prossimo film tratto da un videogioco "grande e tosto", vi rimandiamo a questo nostro ricordo per i 20 anni trascorsi dal reveal di Xbox con The Rock e Bill Gates.