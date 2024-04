The Rogue Prince of Persia: gli autori di Dead Cells rielaborano l'IP storica di Ubisoft

Lo showcase Triple-I Initiative che ha svelato la versione PS4 e PS5 di Vampire Survivors e il DLC a tema Contra si chiude col botto con l'annuncio ufficiale di The Rogue Prince of Persia, il rumoreggiato action platform degli autori di Dead Cells.

Le indiscrezioni sullo sviluppo di un nuovo capitolo di Prince of Persia da parte del team di Evil Empire trovano quindi conferma con il filmato di presentazione di The Rogue, un'esperienza interattiva che punta a svecchiare la serie storica di Ubisoft rielaborandola in chiave roguelite.

Il filmato confezionato dalla software house canadese ci restituisce a schermo tutta la frenesia e l'eleganza del sistema di movimento e combattimento adottato per dare forma a questa reinterpretazione moderna di Prince of Persia, con sezioni platform particolarmente tecniche e intense battaglie da superare attingendo alle infinite animazioni a tinte parkour del nostro intrepido avventuriero.

Ad accompagnare il tutto ci saranno i brani della colonna sonora originale composta e prodotta da ASADI: il talentuoso artista performativo persiano-americano ci aiuterà a immergerci ulteriormente nelle atmosfere di The Rogue offrendoci una visione moderna ed epica del folklore persiano, una fusione tra sonorità tradizionali e contemporanee con ritmi che accompagnano dinamicamente le azioni del Principe.

Il lancio di The Rogue Prince of Persia è previsto in Early Access su PC il 14 maggio. Volete saperne di più sull'ultima fatica interattiva di Ubisoft e dei creatori di Dead Cells? Su Everyeye.it trovate il nostro speciale su The Rogue Prince of Persia, il ritorno del Principe con stile e musica al top.

