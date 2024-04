The Rogue Prince of Persia come Baldur's Gate 3: l'Early Access farà bene al gioco

Evil Empire ha tolto i veli a The Rogue Prince of Persia, prossimo capitolo della storica serie Ubisoft che si prepara a tornare sulle scene nelle vesti di una nuova esperienza roguelike. Evil Empire torna a parlarci del progetto e della sua decisione di lanciarlo in versione Early Access.

Il marketing manager di Evil Empire ha innanzitutto svelato i retroscena dietro la genesi di The Rogue Prince of Persia, raccontando l'incontro tra lo studio noto per Dead Cells e Ubisoft. "Circa cinque o sei anni fa, alcuni membri di Evil Empire erano alla GDC, e cenarono con alcune persone di Ubisoft", dice Houghton. "Qualcuno lanciò l'idea: 'non sarebbe bello se potessimo usare ciò che abbiamo imparato su Dead Cells e creare la nostra versione platform d'azione 2D di Prince of Persia?'. Ovviamente tutti hanno detto: "Beh sì, è una buona idea, vedremo", e poi il tempo è passato". Alla fine, Evil Empire presentò una proposta formale per il suo gioco Prince of Persia e Ubisoft li incaricò di realizzarlo.

Houghton afferma che "negli ultimi tre anni abbiamo avuto un piccolo team di appena 15-20 persone che hanno lavorato al gioco". Il marketing manager ha inoltre voluto precisare che il gioco "non è un reskin o un clone [di Dead Cells]. Utilizziamo sicuramente ciò che abbiamo imparato su quel gioco, ma ci è stato chiesto di creare un gioco di Prince of Persia, ed è quello che abbiamo fatto. Questo è un gioco progettato fin dall'inizio per essere innanzitutto un Prince of Persia".

Ma come mai è stato deciso di lanciare il titolo in versione Early Access? Houghton spiega che "si tratta di una scelta deliberata su come vogliamo che il gioco si evolva. Abbiamo visto come l'accesso anticipato ha aiutato il processo di sviluppo di Dead Cells e, naturalmente, di altri grandi giochi indie come Hades, Subnautica e Slay the Spire". Houghton fa notare inoltre che "anche Baldur's Gate 3 è diventato così bello grazie all'accesso anticipato".

