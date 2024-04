The Rogue Prince of Persia: data del reveal e giorno di uscita rivelati da Tom Henderson

Non pago di aver per primo parlato del nuovo capitolo di Prince of Persia realizzato dagli autori di Dead Cells, Tom Henderson, uno dei leaker videoludici più affidabili in circolazione, ha ora diffuso le date in cui il titolo verrà annunciato ufficialmente e successivamente pubblicato sul mercato.

Stando a quanto riferito da Henderson attraverso il cinguettio che vi abbiamo riportato più in basso, The Rogue Prince of Persia, così come dovrebbe essere intitolata la produzione targata Evil Empire, sarà ufficialmente presentato da Ubisoft il 10 aprile. Stando all'insider, quindi, mancano davvero pochi giorni prima di poter dare un'occhiata al nuovo episodio dello storico franchise.

Henderson si è spinto oltre, affermando che The Rogue Prince of Persia sarà disponibile a partire dal 14 maggio di quest'anno. È abbastanza plausibile che, a questo punto, la data di lancio venga direttamente annunciata da Ubisoft durante il suo imminente reveal.

Secondo le informazioni precedentemente diffuse dall'insider, The Rogue Prince of Persia verrà lanciato in Accesso Anticipato su Steam (e segnerà il primo debutto al day one per Ubisoft sulla piattaforma Valve sin dal 2018). Il gioco si presenterà come un nuovo roguelite che riceverà aggiornamenti gratuiti costanti nel tempo, e i suoi contenuti verranno rifiniti e arricchiti in base al feedback della community.

Su PlayStation 4 - Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero è uno dei più venduti di oggi.