The Rogue Prince of Persia si mostra in azione in 15 minuti di gameplay

Dopo i rumor che ne hanno preceduto l'annuncio, Ubisoft ha ufficialmente tolto i veli a The Rogue Prince of Persia, il nuovo capitolo della storica serie affidato alle mani di Evil Empire, già noti per aver dato i natali ad un gioco di successo come Dead Cells.

Quello che vi abbiamo riportato in cima alla notizia è un lungo video gameplay di The Rogue Prince of Persia, che ci consente di dare uno sguarod più approfondito alla nuova esperienza bidimensionale curata da Ubisoft e Evil Empire. Sicuramente risulta da subito evidente come il titolo abbia accolto in eredità alcuni tratti distintivi di Dead Cells, ma da questi primi minuti di gioco salta fuori anche la personalità inedita di questo nuovo capito della serie.

Rimasti orfani di un nuovo gioco di Prince of Persia per oltre dieci anni dopo l'uscita di Prince of Persia Le Sabbie Dimenticate, i fan del franchise si stanno godendo un 2024 d'oro coronato da Prince of Persia The Lost Crown e The Rogue Prince of Persia. L'esperienza di stampo roguelike sviluppata da Evil Mist ha saputo catturarci sin da subito, in particolar modo per la sua caratterizzazione estetica e l'accompagnamento musicale. Per ulteriori approfondimenti al riguardo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Roge Prince of Persia.

Su Trust Gaming GXT 488 Forze Cuffie PS4 e PS5 con Licenza Ufficial è uno dei più venduti di oggi.