The RoyaLand è l'MMORPG di Emanuele Filiberto di Savoia e delle casate nobili europee

Probabilmente avrete strabuzzato gli occhi leggendo il titolo, ma avete capito bene: The RoyaLand è un nuovo MMORPG ideato da una holding fondata da Emanuele Filiberto di Savoia. Il progetto è realizzato con il supporto delle principali casate nobili europee.

Come leggiamo sulle pagine ufficiali, "The RoyaLand è una holding focalizzata sulla creazione di un'esperienza immersiva online e offline, basata sul fantasy, a tema nobiliare, alimentata dall'intelligenza artificiale, incentrata principalmente su un gioco di ruolo online multigiocatore di massa, o MMORPG, chiamato The RoyaLand. Siamo attivamente concentrati sullo sviluppo di un gioco nuovo, interattivo e coinvolgente basato su un design elaborato dai giocatori. Abbiamo in programma di creare avatar digitali proprietari e offrire ai giocatori l'opportunità di guadagnare valuta premium in-game, costruire terreni virtuali e possedere le proprie risorse online, migliorando al contempo tutte queste funzionalità con contenuti di gioco incrementali premium, grazie alle nostre funzionalità di intelligenza artificiale".

Come anticipavamo in apertura, The RoyaLand è realizzato "in collaborazione con il nostro fondatore, nipote monegasco dell'ultimo Re d'Italia, Emanuele Filiberto di Savoia. Inoltre, con il sostegno e l'affiliazione con altre 7 famiglie reali e famiglie con rivendicazioni legali, ereditarie o storicamente fondate su posizioni reali in Russia, Albania, Francia, Bulgaria, Jugoslavia, Lesotho e Meclemburgo, collettivamente denominate Famiglie Reali, The RoyaLand è destinato a offrire questa esperienza di intrattenimento unica che unisce il passato al futuro". Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo al sito ufficiale di The RoyaLand.

Rimaniamo in curiosa attesa di conoscere ulteriori dettagli e di osservare il titolo in azione. Cosa ne pensate di questo inaspettato annuncio?