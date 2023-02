The Sandbox accoglie il nuovo distretto del gaming: arriva Voxel Madness

In seguito al lancio dell’evento speciale di San Valentino con Paris Hilton, nel metaverso di The Sandbox si festeggia l’apertura di Voxel Madness, un nuovo quartiere di oltre 481 lotti di LAND e 12 ESTATE completamente focalizzato sul gaming grazie alla presenza di marchi come Cut the Rope e Habbo.

Il quartiere a tema gaming, entertainment e Web3 fungerà da sala giochi virtuale e sarà il nuovo luogo di riferimento per game designer, creator, studi e marchi del settore. A oggi già figurano grandi realtà come Dungeon Siege, Cut the Rope, Habbo, Kongregate e Playground Studio, mentre l’intero quartiere Voxel Madness si trova a est dalla LAND di Ubisoft.

Da ieri, 14 febbraio 2023, la vendita di LAND standard e premium su OpenSea è ufficialmente iniziata, permettendo a tutti gli utenti di accedere a queste aree:

385 LAND in vendita direttamente dal sito web di The Sandbox

45 LAND Premium situate direttamente accanto ai principali marchi saranno venduti sul sito Web di The Sandbox, confezionati con un pacchetto di NFT esclusivi

12 ESTATE all’asta tramite OpenSea

34 LAND 1x1 all’asta tramite OpenSea

Le LAND Premium situate nelle vicinanze dei brand sono particolarmente scarse e sono vendute con esclusivi oggetti da collezione digitali per i fan di quei marchi.

La registrazione per la vendita è aperta a chiunque, e si basa sul sistema di lotteria introdotto nel dicembre 2022 per garantire un processo di acquisto equo. Per partecipare alle vendite di LAND standard e Premium bisogna entrare nel sistema di lotteria, oppure sfruttare il processo KYC (Know Your Customer), che convaliderà che tutti i partecipanti sono individui con sufficiente SAND (almeno 1.011 SAND) sulla rete Polygon. Per maggiori dettagli basta visitare il sito ufficiale.

Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox, ha dichiarato: “Questo nuovo quartiere consente a marchi, creatori e fan di costruire il futuro dell'intrattenimento digitale, un futuro basato sulla vera proprietà. Oltre ad essere un ottimo posto per giocare, il quartiere di Voxel Madness sarà anche un punto di riferimento per promuovere nuove forme di intrattenimento interattivo”.