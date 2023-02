The Sandbox accoglie i geni giapponesi di TOEI ANIMATION

Il mese di febbraio 2023 si sta rivelando ricco di annunci sensazionali per The Sandbox: dopo il lancio del distretto del gaming Voxel Madness, il metaverso decentralizzato apre le porte a TOEI ANIMATION CO., LTD., una delle principali società di animazione del Giappone, con cui ha ufficialmente annunciato una partnership.

La collaborazione con TOEI ANIMATION prende forma con esperienze Web3 basate sulle proprietà intellettuali dello studio di animazione nipponico: si parla di alcune delle produzioni più longeve e di maggior successo planetario, tra cui Dragon Ball, Sailor Moon e ONE PIECE. A unirsi alle due realtà sarà Minto, Inc., con cui esse stanno sviluppando le esperienze nella LAND dedicata.

Per l’occasione, The Sandbox regalerà NFT in edizione limitata alle prime 1.000 persone che si registreranno sul sito dedicato alla partnership, non basati comunque su IP di TOEI ANIMATION.

Satoshi Shinohara, amministratore delegato di TOEI ANIMATION, ha dichiarato: “TOEI ANIMATION sta salpando nel metaverso. Siamo molto felici e orgogliosi di lavorare con The Sandbox e Minto come nostri partner. Sono fiducioso del fatto che insieme tracceremo nuove rotte che guideranno l’industria dell'intrattenimento negli anni a venire”.

Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox, ha dunque aggiunto: “Manga e anime giapponesi come Dragon Ball, ONE PIECE e Sailor Moon di TOEI ANIMATION hanno sempre fatto parte della mia vita. Sono felice di portare questi contenuti in The Sandbox affinché i giocatori e i creatori di tutto il mondo possano apprezzarli. Questa partnership è un’aggiunta entusiasmante per la nostra piattaforma di metaverso aperto perché porta alcuni dei migliori contenuti della cultura giapponese alla nostra comunità di creatori”.

Ricordiamo infine che è ancora disponibile l’evento speciale di San Valentino su The Sandbox.