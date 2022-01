The Sandbox accoglie Light Trail Adventures con 8 NFT esclusivi

Continua l'ormai inesorabile espansione di The Sandbox, il Metaverso che oltre ad aver accolto Mega City si prepara al lancio di un nuovo gioco d'avventura che prende il nome di Light Trail Adventures, il quale sarà accompagnato dal lancio di una collezione di NFT.

Il contenuto ad opera del team Light Trail Rush non ha ancora una data d'uscita, ma molto presto gli utenti che fanno parte di questo Metaverso potranno accaparrarsi otto diversi NFT. L'arrivo di questi prodotti all'interno del Marketplace di The Sandbox è previsto proprio per domani, sabato 15 gennaio 2022, alle ore 16:00 del fuso orario italiano.

Ecco di seguito l'elenco completo degli NFT in arrivo nel negozio:

Rhino Mecha: un ex pugile che ha modificato il proprio corpo per migliorare le proprie doti nel combattimento corpo a corpo

un ex pugile che ha modificato il proprio corpo per migliorare le proprie doti nel combattimento corpo a corpo Laying Queen: emersa dal sottosuolo, questo personaggio si contraddistingue per rabbia e aggressività

emersa dal sottosuolo, questo personaggio si contraddistingue per rabbia e aggressività Fighter Drone: uno dei droni che sorvegliano tesori sin dall'antichità

uno dei droni che sorvegliano tesori sin dall'antichità Mimic Chest: il classico forziere dentro il quale si nasconde una mostruosa creatura che si nutre di chi prova ad aprirlo

il classico forziere dentro il quale si nasconde una mostruosa creatura che si nutre di chi prova ad aprirlo Mimic Shrine: un tempio che prevede il futuro degli uomini solitari e che, talvolta, rappresenta per loro un grave pericolo

un tempio che prevede il futuro degli uomini solitari e che, talvolta, rappresenta per loro un grave pericolo Altar of Memory: vecchio altare dedicato all'amore perduto che aiuta chi gli si avvicina a superare momenti difficili grazie all'energia che emana

vecchio altare dedicato all'amore perduto che aiuta chi gli si avvicina a superare momenti difficili grazie all'energia che emana Mimic Statue: si tratta di una statua molto pericolosa e dalla quale sarebbe meglio stare lontani

si tratta di una statua molto pericolosa e dalla quale sarebbe meglio stare lontani Evil’s Den: pianta di un'era passata che ora funge da dimora per gli scheletri

In attesa di scoprire il costo di questi NFT, vi ricordiamo che continua l'Alpha Season 2 Game Jam di The Sandbox con 50.000 $SAND in palio.