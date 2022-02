The Sandbox accoglie Snoop Dogg: avatar ufficiali venduti ai collezionisti del Metaverso

Tra gli oltre 18.000 partner di The Sandbox figurano ormai brand e marchi noti in tutto il mondo, da Gucci ad Adidas, passando per Hell's Kitchen e persino I Puffi.

Con il fenomeno del gaming su blockchain che continua il suo percorso di crescita, non mancano inoltre le celebrità interessate a salire a bordo del trend. Tra queste ultime, spicca ora Snoop Dogg, con la leggenda del rap che ha annunciato una nuova iniziativa commerciale legata proprio a The Sandbox. Chiamando in causa la tradizionale passione per i frequentatori di concerti e live per l'acquisto di magliette, cappellini o altri oggetti legati all'evento, Snoop Dogg ha lanciato una propria linea di avatar all'interno del Metaverso. In The Sandbox, debuttano così 10.000 avatar raffiguranti Snoop Dogg, ma arricchiti da diverse tipologie di personalizzazioni tematiche.



Ogni avatar costerà ai giocatori 150 SAND, e potrà essere utilizzato nella villa che Snoop Dogg sta costruendo all’interno del Metaverso, ma anche in altri contesti, come la nuova Alpha Season di The Sandbox. Le vendite si svolgeranno tra 22 e 23 febbraio per gli utenti Early Pass, e tra 23 e 24 febbraio per tutti gli altri. Dettaglio peculiare, l’acquirente effettuerà la compravendita e solo in un secondo momento scoprirà il tipo e la rarità dell’avatar assegnato, con un meccanismo simile a una lotteria.

Mentre il gaming su blockchain muta con rapidità e costanza, con l'obiettivo di trovare un proprio equilibrio sostenibile, è bene ricordare che non tutti i Metaversi sembrano essere destinati a conoscere il medesimo successo. Una circostanza rammentata anche dalle difficoltà riscontrate da Facebook dopo il suo inatteso rebranding.