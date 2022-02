The Sandbox accoglie Ubisoft: i Rabbids invadono il Metaverso NFT

Mentre prosegue il dibattito della community sulla polemica per gli NFT di Ubisoft Quartz regalati ai dipendenti critici, le alte sfere di Ubisoft ribadiscono il proprio supporto alle blockchain videoludiche annunciando un'importante collaborazione con The Sandbox a base di Rabbids e token non fungibili.

La sinergia tra questo popolare Metaverso e il colosso videoludico transalpino si concretizzerà a breve con l'ingresso dei Rabbids nell'ecosistema ludico e contenutistico del titolo, ivi compresa la vendita di NFT e la possibilità di utilizzare le mascotte Ubisoft negli strumenti gratuiti VoxEdit e Game Maker di The Sandbox.

L'invasione dei Rabbids nella dimensione blockchain di The Sandbox avverrà nel LAND di Ubisoft con l'aggiunta di versioni voxelizzate dei personaggi, degli oggetti e delle ambientazioni esplorabili nei videogiochi a loro dedicati. Nel celebrare questo accordo, Ubisoft pubblica un simpatico trailer che preannuncia l'arrivo dei Rabbids in The Sandbox.

Il sodalizio con Ubisoft è però solo l'ultimo degli accordi siglati in queste settimane dagli autori di questo Metaverso NFT, con l'apertura a realtà tanto variegate da comprendere Warner Music, le collezioni Ethernity di token non fungibili autenticati, Steve Aoki e Dreams Quest con mastodontiche creature di ghiaccio.