The Sandbox si allea con i creatori del leggendario videogioco Cut the Rope

A diverse settimane dal lancio del K-Verse su The Sandbox, il mondo virtuale decentralizzato annuncia una partnership con ZeptoLab, software house spagnola che ha lanciato nei suoi anni di attività giochi mobile divenuti cult come Cut the Rope, King of Thieves e Bullet Echo.

Questa collaborazione tra le due realtà porterà alla creazione di un nuovo spazio Web3 in una LAND che consentirà ai giocatori di gestire l'Om Nom Cafè nella città di Nomville e servire i clienti del nuovo locale a tema in un gioco gestionale arcade. In aggiunta a questo locale, ZeptoLab e The Sandbox svilupperanno accessori e attrezzature per personalizzare gli avatar e collezionabili digitali.

Il mostro verde ghiotto di caramelle entra quindi a fare parte del metaverso, per la gioia dei fan e anche del COO di The Sandbox, Sebastien Borget: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a ZeptoLab in The Sandbox. Non vedo l'ora di vedere tutte le creazioni che la comunità di Cut the Rope costruirà nel metaverso utilizzando oggetti digitali collezionabili che possono davvero possedere”.

In questo modo The Sandbox abbraccia ancora di più l’idea del metaverso come uno spazio digitale condiviso, dalle porte sempre aperte per qualsiasi realtà di qualsiasi settore: a oggi conta oltre 400 partnership con grandi nomi come Atari, Ubisoft, Gucci Vault, Snoop Dogg e The Walking Dead. L’inaspettato incontro tra queste personalità, alle quali si aggiunge ora anche l’intero portfolio ZeptoLab, sarà indubbiamente di gradimento per molto giocatori.