The Sandbox Alpha Season 2, la data di lancio: anche Snoop Dogg tra i contenuti inediti

Mentre persino Snoop Dogg fa il suo ingresso nel mondo NFT con The Sandbox, il titolo di successo si appresta ad entrare in una nuova e grande fase di sviluppo.

Gli autori del Metaverso hanno infatti presentato ufficialmente l'Alpha Season 2, nuovo step evolutivo del mondo virtuale di The Sandbox. Il team di sviluppo ha innanzitutto confermato che la seconda Stagione del titolo prenderà ufficialmente il via il prossimo giovedì 3 marzo 2022, a partire dalle ore 16:00 in punto. Per l'occasione, il gioco accoglierà una vera e propria pioggia di contenuti inediti, volti a rinnovare completamente l'esperienza proposta dal Metaverso.



Nello specifico, l'Alpha Season 2 proporrà oltre 35 esperienze, liberamente accessibili a chiunque possieda un account di The Sandbox. Tra queste ultime, si contano:

18 Esperienze già presentate nell'Alpha Season 1, ma ora ulteriormente migliorate;

Più di 5 esperienze inedite;

3 esperienze basate su IP esistenti: parliamo nello specifico di Snoop Dogg’s Foreplay , un'anteprima dello Snoopverse della leggenda del rap, Hong Kong’s Star Ferry Pier , creazione realizzata partendo dagli archivi storici del South China Morning Post, e Missing Parts by Celsius Online , che simula un'esperienza romantica tra Duck Boat e giardini fioriti;

, un'anteprima dello Snoopverse della leggenda del rap, , creazione realizzata partendo dagli archivi storici del South China Morning Post, e , che simula un'esperienza romantica tra Duck Boat e giardini fioriti; 4 esperienze create da utenti tramite il Game Maker Fund;

1 Hub completamente nuovo;

Al pacchetto, si aggiungono inoltre, nelle quali gli utenti potranno cimentarsi con l'obiettivo di. Questi ultimi saranno più numerosi di quanto visto sino ad oggi in The Sandbox, mentre aumenteranno anche le possibilità di guadagnare SAND. Per quanto riguarda invece l'accesso agli, i giocatori potranno ora ottenerli utilizzando il proprio account di gioco per dedicarsi alla Alpha Season 2 e partecipare alla lotteria, ai social contest o acquistando il pass sul mercato secondario.

In chiusura, segnaliamo che con la nuova Alpha Season 2, The Sandbox è ora accessibile anche su dispositivi Apple. Con oltre 18.000 partner per The Sandbox, l'esperienza si presenta ad oggi come uno dei Metaversi più promettenti, del quale potrà essere interessante studiare l'evoluzione futura.