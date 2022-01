The Sandbox: apre oggi Mega City, nuova inaugurazione nel Metaverso

The Sandbox si prepara ad espandersi ulteriormente, il 2022 del celebre Metaverso si apre in grande con l'inaugurazione di Mega City prevista per le 14:00 del 13 gennaio, arriva un nuovo hub nato grazie alla collaborazione di aziende e vip di Hong Kong che hanno deciso di concedersi una grande vetrina in The Sandbox.

Ma di cosa si tratta esattamente? Mega City è uno spazio virtuale che ha come obiettivo quello di mettere in mostra i talenti e le realtà di Hong Kong, il progetto infatti è realizzato in collaborazione con influencer, case cinematografiche e produzione TV, etichette discografica, creator e personalità legate al mondo dei videogiochi e dell'intrattenimento.

Molti spazi di Mega City sono già stati acquistati mentre altri appezzamenti di terreno verranno presto venduti all'asta così da poter espandere ancora di più il nuovo mega hub. I terreni premium vengono venduti in bundle con una serie di NFT esclusivi tra cui il robottino d'oro Curio, la nave SHK Scallywag 100 Super Maxi, l'avatar Gummy Villain e Davis, uno dei principali personaggi del picchiadure Little Fighter, molto popolare in Asia.

Tra i partner di Mega City troviamo l'imprenditore Adrian Cheng, il fondo di investimento Sun Hung Kai & Co. Limited (SHK & Co), Times Capital, le star di Hong Kong Stephen Fung e Shu Q, il produttore musicale Dough-Boy@BlueArk, l'illustratore Dreamergo e Marti Wong, autore di Little Fighter.



Per saperne di più su questo affascinante Metaverso vi rimandiamo alla nostra prova di The Sandbox.