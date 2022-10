The Sandbox: benvenuti a Gucci Vault Land, il concept store con tante attività gaming

Dopo aver accolto il cinema d'autore di MK2 in The Sandbox, Animoca Brands ci invita a esplorare il Metaverso per vivere le esperienze gaming immersive di Gucci Vault Land, uno spazio digitale allestito da Vault, il concept store sperimentale di Gucci.

L'iniziativa portata avanti dalla Maison Gucci nasce per concretizzare la visione di un'esperienza che offra agli appassionati l'opportunità di incontrare "mondi reali e immaginari che si incontrano, passato presente e futuro che coincidono e un multiverso parallelo di luce e ombra".

Gucci Vault Land assume i contorni di una piattaforma sperimentale temporanea dove l'essenza poliedrica di quello che è oggi il Vault può manifestarsi in uno spazio totalmente esplorabile e pieno di sorprese tra arte, moda e, ovviamente, videogiochi. Concepito dal Direttore Creativo Alessandro Michele, il Vault rappresenta un punto d'incontro tra prospettive diverse che s'intrecciano e liberano la creatività.

In quest'ottica rientrano le attività di Gucci Vault Land, uno spazio esplorabile a 360 gradi con una narrazione che si sviluppa attraverso il gioco e un racconto interattivo pieno di sfide, momenti riflessivi e aree espositive per opere d'arte digitali e NFT. Gucci Vault Land apre quest'oggi, giovedì 27 ottobre, e potrà essere esplorato nel Metaverso di The Sandbox fino al 9 novembre.