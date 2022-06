The Sandbox: i campionissimi di Captain Tsubasa vanno a segno nel Metaverso

Dopo la Action City di Lionsgate nel Metaverso di The Sandbox, anche i campionissimi di Captain Tsubasa entrano nel multiverso decentralizzato di The Sandbox.

La collaborazione tra Animoca Brands e Minto Inc. si concretizzerà presto con l'arrivo nel mondo virtuale di The Sandbox del manga giapponese anni '80 conosciuto in tutto il mondo grazie all'nime Holly & Benji.

Questa importante partnership porterà tutti i personaggi della serie culto di Captain Tsubasa in un apposito LAND di The Sandbox, all'interno del quale sarà possibile ripercorrere le gesta dei campioni del manga e anime con attività interattive sempre nuove e iniziative all'insegna della visione di Animoca basata sull'economica decentralizzata e la fantasia dei creatori di contenuti.

Sebastien Borget, CEO e co-fondatore di The Sandbox, celebra questo matrimonio spiegando come "la serie di fumetti e cartoon giapponesi di Capitan Tsubasa hanno contribuito a rendere globale la cultura dei manga e degli anime giapponesi negli anni '80, influenzando direttamente milioni di giovani in tutto il mondo... compreso il sottoscritto. Portare questa serie in The Sandbox è come il sogno di un adolescente che diventa realtà, perché dare ai fan la piena proprietà degli oggetti di Capitan Tsubasa significa autorizzare i giocatori a creare le proprie esperienze a tema calcistico con i loro beniamini d'infanzia, estendendo l'influenza di Tsubasa Ozora sulle nuove generazioni".