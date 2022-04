The Sandbox: la comicità di Cheech & Chong invade il Metaverso

Dopo aver celebrato l'ingresso degli Slipknot in The Sandbox insieme al loro festival digitale Knotverse, gli sviluppatori dell'ormai celebre Metaverso decentralizzato abbracciano Cheech & Chong, lo storico duo comico americano.

"Sono profondamente coinvolto con la comunità di artisti e ho creduto fin dall'inizio che il Metaverso si sarebbe ampliato e avrebbe permesso alle persone di interagire con i marchi che amano e ai quali possono contribuire con le loro creazioni", afferma l'attore e stand up comedian Cheech Martin prima di aggiungere che "le possibilità di ciò che può essere realizzato virtualmente sono davvero infinite e non vediamo l'ora di compiere questo viaggio insieme alla nostra community nel LAND che apriremo in The Sandbox".

Il terreno virtuale di Cheech & Chong nel Metaverso di The Sandbox sarà pieno di veicoli iconici del famoso duo comico, con ambientazioni che ricalcheranno e trasporranno in digitale la controcultura hippy gli spettacoli psichedelici che ne hanno caratterizzato per 50 anni la carriera e il successo commerciale.

Anche Tommy Chong è del medesimo avviso e, nell'annunciare l'ingresso degli spettacoli di Cheech e Chong nella dimensione dall'economia decentralizzata di The Sandbox, spiega che "l'arte ha a che fare con la connessione che riusciamo a instaurare con gli altri e con il raggiungimento delle parti più profonde di sé. Il Metaverso è un nuovo mezzo che permette alle persone di creare e connettersi con gli altri, ma in modi davvero inimmaginabili".