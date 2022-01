The Sandbox: continua l'Alpha Season 2 Game Jam, 50.000 $SAND in palio

Volete entrare nel Metaverso di The Sandbox come sviluppatori e state aspettando l'occasione giusta per farlo? Sappiate allora che sta per concludersi l'Alpha Season 2 Game Jam, grazie alla quale potrete creare contenuti e ricevere un premio.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, l'Alpha Season 2 Game Jam di The Sandbox è un'iniziativa che permette agli sviluppatori di creare un gioco all'interno del Metaverso e di proporlo agli sviluppatori entro il prossimo 19 gennaio 2022 alle ore 1:00 del fuso orario italiano. Dal 19 al 25 gennaio 2022 si terrà poi una votazione i cui risultati verranno annunciati qualche giorno dopo, ovvero il 29 gennaio. Alcuni dei fortunati vincitori non solo si accaparreranno un ricco premio in SAND, ma avranno anche l'opportunità di vedere le loro creazioni nella Stagione 2 dell'Alpha del Metaverso di The Sandbox.

Ecco di seguito il criterio con i quali verranno assegnati i premi:

1° posto: 20,000 $SAND

2° posto: 15,000 $SAND

3° posto: 8,000 $SAND

Dal 4° al 10° posto: 1,000 $SAND

Va precisato che le regole per i partecipanti, che possono essere consultate sul sito ufficiale dell'iniziativa, sono molte e vanno rispettate in maniera precisa. Qualsiasi contenuto proposto andrà sviluppato con il software Game Maker ed includere esclusivamente asset di proprietà dell'utente (anche NFT) o creati dallo stesso. Qualsiasi contenuto deve inoltre essere originale e perfettamente giocabile e proporre missioni con tanto di nome. Sapevate che proprio qualche ora fa ha aperto Mega City in The Sandbox?



Nota Bene - Questo non è un contenuto sponsorizzato, la notizia viene riportata per dovere di cronaca, Everyeye.it non ha alcun ruolo nell'organizzazione e nella promozione della Game Jam di The Sandbox.